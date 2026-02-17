Salzburg (dpa) – Der österreichische Erstligist RB Salzburg hat sich von seinem deutschen Trainer Thomas Letsch getrennt. Das teilte der Club mit, nachdem der 57-Jährige zuletzt in zwei Ligaspielen eine Niederlage kassiert und ein Remis geholt hatte. RB ist aktuell dank der besseren Tordifferenz Tabellenführer in der Bundesliga vor dem punktgleichen Linzer ASK.

«Wir sind in einer schwierigen Situation zum Club gekommen, und auch wenn nicht alles optimal gelaufen ist, übergeben wir eine intakte Mannschaft mit der großen Chance, beide nationalen Titel zu gewinnen», wurde Letsch zitiert.

Sport-Geschäftsführer von RB: «Neue Impulse erforderlich»

Auch Co-Trainer Kai Hesse wird künftig nicht mehr für Red Bull tätig sein. Der frühere Bochumer Trainer Letsch, der bis August 2024 für knapp anderthalb Jahre im Ruhrgebiet tätig war, übernahm RB zu Beginn des vergangenen Jahres. Doch der Top-Club verpasste als Zweiter den Meistertitel. Zudem erreichte Letsch während seiner 56 Spiele nur einen Punkteschnitt von 1,55.

«Nach sorgfältiger Analyse bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass für den FC Red Bull Salzburg neue Impulse erforderlich sind», sagte Salzburgs Sport-Geschäftsführer Marcus Mann, der vor seiner Tätigkeit in Österreich noch für den Zweitligisten Hannover 96 gearbeitet hatte. Erst seit gut sechs Wochen ist Mann bei RB im Amt.