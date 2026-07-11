Marc Márquez gewinnt den Sprint und macht im WM-Kampf Boden gut. Für Marco Bezzecchi ist das Rennwochenende nach einem schweren Sturz dagegen beendet.

Hohenstein-Ernstthal (dpa) – Sachsenring-Spezialist Marc Márquez hat den Sprint beim Großen Preis von Deutschland gewonnen und dadurch seine Favoritenrolle für das Hauptrennen untermauert. Der Motorrad-Weltmeister aus Spanien verkürzte den Rückstand auf den Gesamtführenden Jorge Martín auf 32 Punkte. Hinter dem 33-Jährigen, der am Sonntag (14.00 Uhr) seinen zehnten MotoGP-Sieg auf dem Sachsenring anpeilt, landeten seine Ducati-Markenkollegen Álex Márquez und Fabio Di Giannantonio auf den Rängen zwei und drei.

Einen herben Rückschlag erlitt der WM-Zweite Marco Bezzecchi (Aprilia). Nachdem Ducati-Pilot Fermín Aldeguer und Honda-Fahrer Johann Zarco verletzungsbedingt gar nicht erst angetreten waren, stürzte der Italiener in der Qualifikation am Vormittag schwer und zog sich einen Schlüsselbeinbruch zu.