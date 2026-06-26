3. Liga
Saarbrücken holt Voet von 1860 München
Siemen Voet
Siemen Voet spielt künftig in Saarbrücken. (Archivbild)
Helen Fiona. DPA

Der 1. FC Saarbrücken profitiert vom Zwangsabstieg des TSV 1860 München und angelt sich einen Abwehrspieler mit Champions-League-Erfahrung.

Saarbrücken (dpa) – Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat den belgischen Innenverteidiger Siemen Voet verpflichtet. Der 26-Jährige wechselt vom Zwangsabsteiger TSV 1860 München an die Saar. «Bei Siemen haben wir vom Schicksal von 1860 profitiert, sonst wäre er gar nicht zu haben
gewesen», sagte Saarbrückens Sportvorstand Markus Thiele.

Voet war bei seinem früheren Club Slovan Bratislava bereits in der Champions League im Einsatz. Wie lange der Vertrag dauert, teilten die Saarländer nicht mit.

© dpa-infocom, dpa:260626-930-288350/1

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Sport

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