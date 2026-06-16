Der Frankfurter Traditionsverlag verlegt seinen Hauptsitz in die Hauptstadt. Frankfurt bleibt nach Angaben des Unternehmens aber ein wichtiger Anker.

Frankfurt/Main (dpa) – Die S. Fischer Verlage verlegen ihren Hauptsitz von Frankfurt nach Berlin. «Mit diesem Schritt kehrt einer der traditionsreichsten und renommiertesten deutschen Buchverlage an den Ort seines Ursprungs zurück und richtet sich zugleich strategisch für die Zukunft aus», teilte der Verlag mit. Der Umzug sei für Sommer 2027 geplant.

Künftig sollen die verlegerischen und marktnahen Bereiche des Verlags in Berlin gebündelt werden. Dazu gehören neben der Geschäftsführung insbesondere das Marketing, der Vertrieb sowie die Presse- und Veranstaltungsabteilungen.

Frankfurt bleibe aber ein wichtiger Standort. Neben dem Lektorat sollen auch die kaufmännischen Bereiche am Main verbleiben. «Unsere Entscheidung für Berlin ist keine Entscheidung gegen Frankfurt. Berlin wird künftig unser Hauptsitz sein, Frankfurt bleibt ein wichtiger Anker.»