Bundesanwaltschaft
Russische Sabotage? Zwei mutmaßliche Agenten angeklagt
Bundesanwaltschaft
Bundesanwaltschaft
Christoph Schmidt. DPA

Die Bundesanwaltschaft hat am Oberlandesgericht Stuttgart Anklage gegen zwei mutmaßliche Agenten Russlands erhoben. Die beiden Ukrainer sollen im Auftrag eines russischen Nachrichtendienstes Pakete mit GPS-Trackern in Richtung Ukraine verschickt haben, um einen späteren Versand von Brandsätzen auszutesten.

Karlsruhe/Stuttgart (dpa) – Die Bundesanwaltschaft hat am Oberlandesgericht Stuttgart Anklage gegen zwei mutmaßliche Agenten Russlands erhoben. Die beiden Ukrainer sollen im Auftrag eines russischen Nachrichtendienstes Pakete mit GPS-Trackern in Richtung Ukraine verschickt haben, um einen späteren Versand von Brandsätzen auszutesten.

© dpa-infocom, dpa:260113-930-538477/1

Ressort und Schlagwörter

Politik

Top-News aus der Region