Nathalie Pohl hat ihre Fluss-Challenge begonnen. Sie will von Frankfurt nach Köln schwimmen – vier Tage lang, 200 Kilometer weit und mit einem Ziel: mehr Kindern sicheres Schwimmen zu ermöglichen.

Frankfurt/Main (dpa) – Extremschwimmerin Nathalie Pohl (31) hat ihre rund 200 Kilometer lange Schwimm-Challenge von Frankfurt nach Köln gestartet. Am frühen Dienstagmorgen ging die gebürtige Marburgerin am Main unter tosendem Applaus ihrer Unterstützer und Sponsoren ins Wasser.

Innerhalb von vier Tagen will sie schwimmend den Main und Rhein durchqueren und am Freitag das Deutsche Sport & Olympia Museum in Köln erreichen. Dabei wird Pohl von Schwimmern begleitet, die sich mit ihr abwechseln. Mit der Challenge will Pohl auf die Bedeutung des sicheren Schwimmens für Kinder aufmerksam machen. Über Spenden und Aktionen entlang der Strecke soll Geld für Schwimmprojekte und Schwimmausbildung gesammelt werden.

Eine Herausforderung könnte das derzeitige Niedrigwasser des Rheins werden. Die geringere Strömung dürfte das Vorankommen verlangsamen. Pohl zeigte sich vor dem Start gelassen: «Da ist genug Wasser da, und das sollte kein Problem werden», sagte sie vor ihrem Start der Deutschen Presse-Agentur.