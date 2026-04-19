Fast ein Drittel der Wahlberechtigten haben sich nach vorläufiger Schätzung an den Ratsbürgerentscheiden beteiligt. Der Ministerpräsident rechnet mit einem Ja für eine Bewerbung um Sommerspiele.

Köln (dpa) – Rund 1,4 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen haben sich nach Angaben von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) an den Ratsbürgerentscheiden über eine Bewerbung für Olympische Spiele beteiligt. In der gesamten Region liege die Beteiligung geschätzt vorläufig bei 32 Prozent. In Köln als «Leading City» sogar bei 40,5 Prozent.

Dies zeige, dass die geplante Bewerbung von NRW auf einem starken Fundament stehe. «Wir können davon ausgehen, dass die Menschen unserer Bewerbung mehrheitlich ihre Stimme gegeben haben», sagte Wüst. «Heute ist ein Tag gelebter Demokratie.»

In 17 Kommunen konnten Bürger bis heute darüber abstimmen, ob ihre Stadt Teil einer Kandidatur für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 werden soll. Bei den Ratsbürgerentscheiden konnten mehr als vier Millionen Wahlberechtigte ihr Votum ausschließlich per Briefwahl abgeben.

NRW ist einer von vier nationalen Interessenten für die deutsche Olympia-Bewerbung. München hatte bereits im vergangenen Herbst bei einem Bürgerentscheid eine klare Mehrheit erzielt. Hamburg lässt Ende Mai abstimmen. Berlin verzichtet auf ein Bürgervotum.