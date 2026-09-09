«Wir umarmen sie»: Como-Trainer Cesc Fàbregas zeigt Mitgefühl für Club-Kollegin Roberta Picchi, die eine Brustkrebs-Diagnose erhalten hat. Die Fußballerin zeigt sich kämpferisch.

Como (dpa) – Kurz vor dem historischen ersten Spiel in der Champions League erschüttert eine bedrückende Diagnose den italienischen Leipzig-Gegner Como 1907. Trainer Cesc Fàbregas fand bewegende Worte für das Schicksal von Roberta Picchi aus der Frauen-Mannschaft des Clubs, bei der Brustkrebs diagnostiziert worden war.

«Wir wünschen ihr alles Gute und wir stehen an ihrer Seite, egal was passiert. Wir sind eine Familie und wir stehen fest zusammen. Wir umarmen sie und werden den ganzen Weg an ihrer Seite sein», sagte der 39-Jährige. Am Donnerstag empfängt Como in der Champions League RB Leipzig.

Der Club hatte nach der Diagnose den Vertrag der 34-Jährigen bis 2028 verlängert, damit sie sich ohne Sorgen auf ihre Behandlung fokussieren könne. «Man sollte nichts als gegeben hinnehmen», schrieb Picchi bei Instagram. «Ich werde zurückkehren und noch hungriger sein.»