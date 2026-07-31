Durchfallerkrankungen
Rückruf in zehn Bundesländern: Bakterien in Salami entdeckt
Lebensmittelwarnung
Eine Firma aus dem Ruhrgebiet warnt vor dem Verzehr ihrer Rindersalami. Bakterien könnten schwere Durchfallerkrankungen auslösen. Verkauft wird das Produkt beim Discounter Lidl. (Symbolfoto)
Sina Schuldt. DPA

Wer bei Lidl Rindersalami mit einem bestimmten Mindesthaltbarkeitsdatum gekauft hat, sollte sie nicht essen – sie könnte Durchfall auslösen. Welche Produkte genau betroffen sind.

Oer-Erkenschwick (dpa) – Der Lebensmittel-Discounter Lidl ruft in zehn Bundesländern Packungen mit Rindersalami zurück. Grund ist der Nachweis von Bakterien, die Durchfallerkrankungen auslösen können. Betroffen ist die «Dulano Delikatess Edel Salami Rind, 100 Gramm» des Herstellers Gustoland aus Oer-Erkenschwick, wie die Internetseite lebensmittelwarnung.de mitteilte.

Kunden, die das Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10.08.2026 und dem Identitätskennzeichen DE EV 42 gekauft haben, sollen die Wurst nicht essen und können die Packung in den betroffenen Märkten in Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein zurückgeben. Der Kaufpreis wird erstattet.

© dpa-infocom, dpa:260731-930-466994/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Gesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren