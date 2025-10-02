Der Fußball-Zweitligist sucht noch einen Nachfolger für Dieter Hecking. Der Interimscoach wird es nicht.

Düsseldorf (dpa) – Der ehemalige Düsseldorfer Bundesligacoach Uwe Rösler soll laut Medieninformationen Top-Kandidat auf den Posten des Cheftrainers beim Fußball-Zweitligisten VfL Bochum sein. Dies berichteten zunächst Radio Bochum und die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung».

Derzeit wird die Mannschaft nach der Trennung von Dieter Hecking von Interimscoach David Siebers betreut. Laut «Bild» wird Sievers aber nur noch am Samstag im Spiel beim 1. FC Kaiserslautern auf der Bank sitzen. Danach soll der neue Mann übernehmen.

Rösler würde ins Profil passen

Der 56 Jahre alte Rösler, der die Bundesliga und 2. Liga als Spieler und als Trainer kennt, war zuletzt drei Jahre beim dänischen Club Aarhus GF beschäftigt. Zum Ende der vergangenen Saison endete die Zusammenarbeit. Von 2020 bis 2021 stand Rösler bei Fortuna Düsseldorf als Nachfolger von Friedhelm Funkel unter Vertrag, konnte den Bundesligaabstieg aber nicht verhindern und verließ den Club nach auslaufendem Vertrag ein Jahr später.

Rösler würde dem Anforderungsprofil eines erfahrenen Trainers und als Teamplayer entsprechen. Eine Einigung steht aber wohl noch aus.