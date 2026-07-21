Die Steuerverwaltung soll Platz in einem Rechenzentrum in Frankfurt bekommen. Was steckt hinter dem Umzug?

Mainz/Wiesbaden (dpa) – Hessen stellt für die Steuerverwaltung von Rheinland-Pfalz Rechenzentrumsflächen zur Verfügung. Das ist Teil einer Kooperationsvereinbarung der Finanzministerien der beiden Länder, wie diese mitteilten. Rheinland-Pfalz bekommt demnach 400 Quadratmeter Fläche in Frankfurt.

«Dadurch wird die Unterbringung von rheinland-pfälzischer Hardware in externen, das heißt hessischen Räumlichkeiten ermöglicht», hieß es. Im laufenden Jahr sollen die Flächen für den Umzug von Koblenz nach Frankfurt vorbereitet werden. «Der Umzug soll im kommenden Jahr beginnen und bis zum Sommer 2027 abgeschlossen sein.»