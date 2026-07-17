Auch wenn der Wasserstand niedrig ist und das Wahrzeichen zum Greifen nah erscheint, lauern dort Gefahren, wie die Stadt Bingen warnt.

Bingen (dpa) – Angesichts niedriger Wasserstände im Rhein hat die Stadt Bingen vor Spaziergängen durch das Flussbett zur berühmten Mäuseturminsel gewarnt. «Trotz des niedrigen Wasserstandes ist der Rhein kein Wanderweg», sagte Oberbürgermeister Thomas Feser (CDU).

Auch wenn der Gang durch das Binger Loch, eine Engstelle im Rhein zwischen Bingen und Trechtingshausen im Kreis Mainz-Bingen, zu der Insel mit dem Mäuseturm auf den ersten Blick machbar erscheine, sei davon dringend abzuraten, hieß es. «Ich kann nur eindringlich warnen: Das Binger Loch bleibt auch jetzt eine der gefährlichsten Stellen am gesamten Rhein», sagte Feser.

Obwohl stellenweise Kiesbänke sowie Teile des Flussbetts sichtbar seien, blieben die Strömungsverhältnisse tückisch. Ein plötzlicher Anstieg des Wassers etwa durch vorbeifahrende Schiffe könne Menschen in dem Flussbett innerhalb weniger Minuten von festem Untergrund abschneiden. Ein Besuch des Mäuseturms sei gefahrlos mit einer organisierten Schiffstour möglich.

Der Mäuseturm steht auf einer Insel am südlichen Ende des Welterbes Oberes Mittelrheintal und ist ein Wahrzeichen Bingens. Seinen Namen trägt der Turm, weil einer Sage nach der Mainzer Erzbischof Hatto II. vor etwa 1.000 Jahren bei einer Hungersnot den Armen nicht geholfen, sondern sie eingesperrt in einer Scheune verbrennen lassen haben soll. Die Schreie der Sterbenden habe der Oberhirte mit dem Pfeifen von Mäusen verglichen. Daraufhin sollen Tausende der Nager den zur Insel flüchtenden Erzbischof verfolgt und in dem Turm bei lebendigem Leib aufgefressen haben.

Erbaut wurde der Turm ursprünglich wohl im 14. Jahrhundert als Zoll-Sperrsystem mit der gegenüberliegenden Burg Ehrenfels bei Rüdesheim. In Kriegen zerstört, wurde er Mitte des 19. Jahrhunderts im neugotischen Stil wieder aufgebaut.