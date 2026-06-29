Das Revierderby kehrt zurück: Während der Spielplan für die neue Bundesliga-Saison erst am Donnerstag veröffentlicht wird, stehen die Termine für die Duelle zwischen Schalke und dem BVB bereits fest.

Dortmund/Gelsenkirchen (dpa) – Die Revierderbys zwischen Vizemeister Borussia Dortmund und Aufsteiger FC Schalke 04 finden in der kommenden Bundesliga-Saison am 12. und 29. Spieltag statt. Das Hinspiel in Gelsenkirchen steigt am ersten Dezemberwochenende (4. bis 6. Dezember 2026), das Rückspiel am Wochenende vom 9. bis 11. April 2027 in Dortmund.

Das gaben die beiden Vereine und die Deutsche Fußball Liga bereits drei Tage vor der offiziellen Verkündung der Spielpläne für die neue Saison an diesem Donnerstag bekannt. Dazu waren im Rahmen der sogenannten «Bundesliga City Challenge» Briefumschläge mit den Daten in Gelsenkirchen und Dortmund versteckt, die von Fans gefunden werden konnten.

Letztes Revierderby im Jahr 2023

Das bislang letzte Bundesliga-Revierderby fand am 11. März 2023 statt. Am 24. Spieltag trennten sich Schalke und Dortmund in der ausverkauften Schalker Arena mit 2:2. Das Remis im 100. Bundesliga-Derby hielt Schalkes Hoffnungen auf den Klassenerhalt zunächst am Leben, während es für Dortmund ein Dämpfer im Titelrennen war. Am Saisonende stieg Schalke trotz starker Rückrunde in die 2. Liga ab, der BVB verpasste die Meisterschaft knapp.

Die Revierderby-Termine sind nur der Anfang der «Bundesliga City Challenge». Am Dienstag sollen Termin und Gegner der Heimpremiere von Bundesliga-Neuling SV Elversberg vorverkündet werden. Am Mittwoch folgt die Enthüllung, welche Teams wo das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga am 7. August bestreiten. Am selben Tag sollen dann auch Gegner und Ort der ersten Partie von Titelverteidiger Bayern München am 28. August bekanntgegeben werden.