Tiere
Rettungsaktion für Wal hat begonnen
Rettungsaktion für den Buckelwal
Der private Rettungsversuch für den gestrandeten Wal vor Poel beginnt mit einer Annäherung von Helfern.
Philip Dulian. DPA

Der bei Wismar gestrandete Buckelwal ist noch am Leben, aber schwer krank. Sechs Helfer sind bei ihm.

Lesezeit 1 Minute

Schwerin/Wismar (dpa) - Die Rettungsaktion für den gestrandeten Wal vor der kleinen Ostsee-Insel Poel hat begonnen. Sechs Helfer haben sich im hüfttiefen Wasser zu dem Buckelwal begeben, wie im Livestream von News5 zu sehen war. Unter anderem spritzten sie mit den Händen Wasser auf den Wal.

Die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern hatten am Mittwoch eine private Rettungsmission genehmigt. Danach soll versucht werde, Luftkissen unter das Tier zu bringen und es schonend anzuheben. Dazu soll zuvor Schlick unter ihm weggespült werden.

Der Wal soll dann auf einer Plane zwischen zwei Pontons gelagert und in die Nordsee beziehungsweise in den Atlantik transportiert werden. Ein Schlepper soll die Pontons ziehen.

© dpa-infocom, dpa:260416-930-950711/6

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