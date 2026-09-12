Michael Gregoritsch wird Rekordtorschütze, doch Augsburg reicht ein 2:1-Vorsprung nicht zum Sieg gegen Leverkusen. Damit war es das auch mit der Tabellenführung

Augsburg (dpa) – Das Überraschungsteam des FC Augsburg hat den dritten Coup der noch jungen Saison verpasst und durch ein Remis gegen Bayer Leverkusen die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga verloren. Die Schwaben trennten sich mit 2:2 (0:1) vom Europa-League-Starter – und das auch nur wegen eines Gegentors kurz vor Schluss durch Patrik Schick.

Dank eines Doppelpacks von Michael Gregoritsch in der 50. und 55. Minute war der FCA ganz nah dran an der nächsten Überraschung. Der Österreicher hatte die Partie gegen dominante Leverkusener auf den Kopf gestellt und avancierte zum Rekordtorschützen der FCA-Bundesliga-Historie.

Für Bayer hatte Christian Kofane in Führung erzielt (18.) – der eingewechselte Schick sorgte in der 89. Minute mit einem Hackentreffer für den Endstand. Immerhin vermied die Werkself nach dem 2:3 zum Saisonstart in Elversberg den zweiten heftigen Auswärtsdämpfer in dieser Spielzeit.

Leverkusen weitgehend dominant

Augsburg-Coach Manuel Baum war vor Anpfiff bei einem TV-Interview eine Urkunde in die Hand gedrückt worden mit dem Tabellenstand nach dem zweiten Spieltag: Erstmals in ihrer Historie rangierten die Schwaben in der Bundesliga auf Platz ein.

Dass Leverkusen aber der erste richtige Härtetest der Saison werden würde, das war den Augsburgern klar. Und wie erwartet bestimmte nicht der Spitzenreiter, sondern die Werkself zunächst das Geschehen vor 29.745 Zuschauern. Die Gäste von Trainer Carles Martinez ließen den Ball gut laufen, das schnelle Bayer-Passspiel stellte den FCA immer wieder vor Probleme.

Rückkehrer Moussa Diaby vertändelte bei seiner Startelfpremiere die Führung (5.), Ibrahim Mazas Schuss wurde geblockt (9.) – dann gelang Kofane das verdiente 1:0. Der Mittelstürmer hatte erstmals den Vorzug vor Schick bekommen und wurde dann von Edmond Tapsoba steil geschickt. Mit einer Körpertäuschung ließ der Nationalspieler aus Kamerun seinen Gegenspieler Chrislain Matsima aussteigen und schob souverän zum Führungstreffer ein.

Gregoritsch nun Rekordtorschütze des FCA

Weil Bayer weitere Tormöglichkeiten ungenutzt ließ, ging es nur mit 1:0 in die Pause. Das sollte sich zunächst rächen für die Gäste – ähnlich wie in der Vorwoche in Frankfurt drehte Augsburg die Partie innerhalb weniger Minuten. Zunächst spitzelte Gregoritsch den Ball nach einem starken Steilpass von Hennes Behrens vorbei an Keeper Mark Flekken. Nur Augenblicke später köpfte der Österreicher nach einem Eckball völlig alleingelassen zum 2:1 ein.

Der Nationalspieler und WM-Teilnehmer erzielte seine Treffer 37 und 38 im Dress des FCA – er ist somit der Rekordtorschütze des Vereins und löste Alfred Finnbogason (37) ab. In die Augsburger Freude platzte dann der vermeintliche Ausgleichstreffer von Leverkusen durch Maza (60.), der nach VAR-Analyse aber wegen eines vorangegangenen Fouls aberkannt wurde.

Schicks Schlusspunkt mit der Hacke

Leverkusen drängte nun vehement auf das 2:2 und schnürte die Hausherren phasenweise in deren Strafraum ein. Für das Remis sorgte dann Schick, der einen Schuss des ebenfalls eingewechselten Malik Tillmann ins Tor verlängerte.