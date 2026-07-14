Lisa Baum gilt schon lange als Toptalent im Fußball. Warum die Leipzigerin Deutschland verlässt und was sie sich in London verspricht.

Leipzig/London (dpa) – Fußballerin Lisa Baum hat noch kein A-Länderspiel bestritten – wechselt aber als Rekordtransfer zum FC Arsenal. Der Spitzenclub der englischen Women's Super League verpflichtete die 19 Jahre alte Mittelfeldspielerin von RB Leipzig. Über Vertragsdetails machte der Londoner Verein keine Angaben.

Mit einer Ablöse von insgesamt 600.000 Euro ist Baum nach «Bild»-Angaben die teuerste Spielerin, die je aus der Bundesliga gewechselt ist. Bisher hatte Lara Prasnikar von Eintracht Frankfurt bei ihrem Transfer zu Utah Royals FC/USA mit 550.000 Euro die höchste Summe eingespielt. Der «Kicker» schreibt von einer Ablöse im gehobenen sechsstelligen Bereich.

«Ich bin so glücklich, zu Arsenal zu wechseln, und kann es kaum erwarten loszulegen», sagte Baum in einer Clubmitteilung. «Diese Liga ist sehr umkämpft, und Arsenal ist ein großer Verein. Ich möchte Titel gewinnen und mein Spiel weiterentwickeln, und Arsenal scheint mir der perfekte Verein zu sein, um das zu erreichen.»

«Lisa wird eine Weltklassespielerin»

Die in Tansania geborene Fußballerin spielte bis 2025 beim Hamburger SV in der 2. Bundesliga und wechselte dann nach Leipzig, wo sie in 25 Bundesliga-Partien sechs Tore erzielte. Bei den Sachsen lief ihr Vertrag ursprünglich bis 2028. Beim DFB war sie für alle U-Auswahlteams im Einsatz, stand aber noch nicht im Kader von Bundestrainer Christian Wück.

«Wenn sie so weitermacht, wird Lisa eine Weltklassespielerin, eine der besten auf ihrer Position», sagte RB-Trainer Jonas Stephan. Arsenal hatte zuvor aus der Bundesliga bereits Georgia Stanway (FC Bayern), Selina Cerci (TSG Hoffenheim) und Geraldine Reuteler (Eintracht Frankfurt) geholt.