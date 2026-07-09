Bei Dortmund hat Cole Campbell nie den Durchbruch geschafft. Nun hofft er im Saarland auf mehr Erfolg. Für den Bundesliga-Aufsteiger ist es der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte.

Spiesen-Elversberg/Dortmund (dpa) – Borussia Dortmund gibt Offensivspieler Cole Campbell an Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg ab. Wie die SVE mitteilte, erhält der amerikanische Junioren-Nationalspieler einen Vertrag bis Sommer 2030. Beim BVB hatte Campbell noch einen Kontrakt bis 2028. Laut einem Bericht von Sky besitzen die Dortmunder aber eine Rückkaufoption.

Zudem soll die Ablöse bei rund sechs Millionen Euro liegen. Campbell wäre damit der teuerste Einkauf in der Vereinsgeschichte der Elversberger. Er löst Lukasz Poreba ab. Für den Mittelfeldspieler flossen angeblich 1,6 Millionen Euro an den Hamburger SV.

«Mit Cole verpflichten wir einen weiteren hochtalentierten Spieler, der uns mit seinem außergewöhnlichen Tempo und seinen Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins enorm weiterhelfen wird. Wir haben uns bereits über einen längeren Zeitraum um ihn bemüht und freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat», sagte Elversbergs Sportdirektor Christian Weber.

Campbells Durchbruch lässt noch auf sich warten

Campbell stand seit 2022 beim BVB unter Vertrag. Der große Durchbruch bei den Dortmundern gelang ihm aber nie. Zu Beginn des Jahres wurde er zur TSG 1899 Hoffenheim verliehen. Bei den Kraichgauern kam der gebürtige Texaner aber auch nur auf fünf Kurzeinsätze in der Fußball-Bundesliga.

Bei der SVE hofft Campbell auf mehr Spielzeit. «Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr offen und haben sich genauso positiv weiterentwickelt. Ich habe das Gefühl, dass ich hier in ein spannendes Team komme, in dem viel Potenzial steckt und in dem ich mich gut einbringen kann», sagte Campbell.