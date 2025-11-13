Reitturnier in Aachen wird noch größer

Das berühmte Reitturnier wächst weiter: Mit dem neuen Allianz Park und Para-Reiten ab 2027 erhält das Reitturnier zusätzliche Sportstätten und eine weitere Disziplin.

Aachen (dpa) – Das größte Reitturnier der Welt wird noch größer. Der CHIO in Aachen wird um das Para-Reiten erweitert und erhält mit neuen Baumaßnahmen den Allianz Park. Die Para-Dressur wird in zwei Jahren Teil des CHIO. Zu den geplanten Neubauten gehört eine Reithalle und ein Para- und Jugend-Stadion, wie bei der Präsentation bekanntgegeben wurde. Sie sind Teil des Parks, in dem ab 2007 die Dressur-, Voltigier-, Fahr- und künftig auch Para-Wettbewerbe stattfinden. Das Haupt-Stadion mit rund 40 000 Plätzen gehört nicht zum Allianz Park.

Zweite große Investition nach WM 2006

Es ist die zweite große Investition nach den Erweiterungen rund um die WM 2006 in Aachen. Damals wurden unter anderem eine Flutlichtanlage des ausgebauten Haupt-Stadions, neue Stallgebäude und ein neues Dressurstadion errichtet.

Das Turnier in der Aachener Soers trägt den Namen CHIO, da es Nationenpreise in mehreren Disziplinen anbietet. Die Nationenpreise sind die Wettbewerbe für Nationalteams und werden deshalb auch Länderspiele des Reitens genannt. Im kommenden Jahr wird es keinen CHIO geben, da in Aachen die Weltmeisterschaften in mehreren Disziplinen stattfinden.