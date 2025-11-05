Familienbetrieb in Helmenzen Wällerhof Augst: Bewusste Herstellung von Lebensmitteln 05.11.2025, 16:00 Uhr

i Bauernhofpädagogin Silke Augst (47) steht im Hofladen vom Wällerhof Augst in Helmenzen. Hier bietet der Familienbetrieb Eier, Milch, Kartoffeln und mehr an. Annika Stock

Der Wällerhof Augst erzeugt in einer Kreislaufwirtschaft Milch, Eier sowie Ackerprodukte. Matthias Augst und Silke Augst führen den Familienbetrieb bereits in siebter Generation und legen Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit sowie Aufklärungsarbeit.

Der Wällerhof Augst ist rundum ein waschechter Familienbetrieb. Die Landwirtschaft befindet sich in Helmenzen bei Altenkirchen und wird bereits in siebter Generation von Landwirtschaftsmeister Matthias Augst (45) und Bauernhofpädagogin Silke Augst (47) geführt.







