Eigentlich wollte der Neuwieder Stadtrat vor Kurzem die neue Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt beschließen. Doch heftige Kritik von Betroffenen sorgte dafür, dass die Entscheidung vertagt wurde. So soll es jetzt weitergehen.

Schon seit Monaten wird in Neuwied hitzig über die Parkraumbewirtschaftung diskutiert. Im Kern geht es darum, das Bahnhofsviertel und angrenzende Bereiche der östlichen Innenstadt in die Bewirtschaftung einzubinden. Betroffene Anwohner fühlen sich übergangen. Bei der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause sollte das Vorhaben eigentlich beschlossen werden – doch die Entscheidung wurde vertagt. Jetzt wird bis zur nächsten Sitzung im September nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.

Das war geplant: In der Innenstadt sollen zwei Tarifzonen mit unterschiedlichen Parkgebühren entstehen. In einer gelben Zone rund um das Zentrum sollten die Gebühren auf 1,20 Euro pro Stunde angehoben werden. In einer neu geschaffenen blauen Zone, die sich unter anderem auf das Bahnhofsviertel erstreckt, soll künftig ein Satz von 1 Euro pro Stunde gelten. Eine Parkscheibenpflicht soll in den Übergangsbereichen greifen, so die Idee der Stadtverwaltung.

Maßnahmen wie Jobtickets nicht betrachtet

Für diesen Vorschlag gab es viel Gegenwind. Insbesondere die Bewohner des sogenannten Sonnenlandes (Elisabeth- und Seminarstraße), das zum Übergangsbereich gehören soll, haben andere Vorstellungen. In einem eigenen Konzept sprechen sie sich dafür aus, in ihrem Bereich nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen mit Parkscheibenpflicht zu etablieren. Die restlichen Parkplätze sollen weiterhin ohne Parkscheibe nutzbar sein.

Die aus ihrer Sicht mangelhafte Kommunikation der Stadtverwaltung stört besonders den SPD-Ortsverein Neuwied-Stadtmitte und Irlich. Außerdem kritisiert er die Grundlage der Parkraumbewirtschaftung, eine Verkehrserhebung aus dem Coronajahr 2021. Die Studie würde sich zudem nur auf einen „künstlich abgegrenzten Untersuchungsraum“ südlich der Bahnlinie beschränken. Irritierend findet der Ortsverein auch, dass aus dem Verkehrsentwicklungsplan, auf den sich die Verwaltung berufe, nur Teile umgesetzt werden sollen. Andere Maßnahmen, wie etwa Jobtickets, seien nicht betrachtet worden.

Dieser Widerstand aus der Bevölkerung war dann auch der Grund, warum die Entscheidung über die Parkraumbewirtschaftung erst einmal verschoben wurde. Obwohl das Neuwieder Bündnis vor der Stadtratssitzung noch einen Änderungsantrag einreichte, in dem es die zusätzliche Einführung eines kostenlosen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im gesamten Stadtgebiet für bestimmte Zeiträume forderte, muss noch einiges geklärt werden, bevor abgestimmt werden kann.

Tobias Härtling, Fraktionsvorsitzender des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) im Stadtrat, berichtet auf Anfrage, die Fraktionen des Bündnisses seien der „einhelligen Ansicht“ gewesen, dass man sich sämtliche neuen und alten Gesichtspunkte noch einmal in Ruhe anschauen sollte. „Denn hier gilt ganz klar Sorgfalt vor Schnelligkeit“, betont der Politiker, der die Vertagung im Rat beantragt hatte.

„Gerade bei so tiefgreifenden Eingriffen in den Alltag der Menschen braucht es breite, fundierte Grundlagen und frühzeitige Informationen.“

Dieter Hünerfeld, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Neuwied-Stadtmitte und Irlich

Das Vorhaben solle zunächst von der Verwaltung geprüft und dann mit der Politik sowie dem Büro für Stadt- und Verkehrsplanung, das den Verkehrsentwicklungsplan ausgearbeitet hat, besprochen werden. Das Ziel sei es, bis zur nächsten Stadtratssitzung Anfang September eine Lösung zu finden, die von einer möglichst breiten Mehrheit getragen werden kann.

Auch CDU-Fraktionsvorsitzender Martin Hahn weist auf die nötige Vorsicht hin, die solch ein sensibles Thema erfordere. „Wir wollten es nicht eine Woche vor den Sommerferien beschließen, sondern uns in Ruhe zusammensetzen und überlegen, wie wir es am besten angehen“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Der SPD-Ortsverein Neuwied-Stadtmitte und Irlich begrüße die Vertagung der Entscheidung, erklärt dieser in einer Pressemitteilung. Sie sei nicht das Ende der Debatte, „aber ein wichtiges Signal für eine bisher fehlgelaufene Kommunikation und fachlich fragwürdige Grundlagen bei diesem so viele Menschen betreffenden Thema“, findet der Vereinsvorsitzende Dieter Hünerfeld. „Gerade bei so tiefgreifenden Eingriffen in den Alltag der Menschen braucht es breite, fundierte Grundlagen und frühzeitige Informationen.“