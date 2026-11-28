Dänemark Auf Austernsafari im dänischen Nordjütland Celina de Cuveland 28.11.2026, 09:46 Uhr

i Ran an die Auster! Mit Kescher und Unterwasserlupe ausgestattet hat Reporterin Celina de Cuveland bei bestem Spätsommerwetter an einer Austernsafari in Nordjütland teilgenommen. Erfolgreich, wie der Fang im Kescher verrät. Bernd Hauser

Nordjütland ist für Menschen aus Mitteldeutschland vielleicht nicht das Urlaubsziel Nummer eins. Doch der Landzipfel hoch im Norden Dänemarks ist durchaus einen Besuch wert. Denn er hat Überraschendes zu bieten – von Kulinarik bis Weltnaturerbe.

Wow – ich bin im Schlaraffenland. Meine Füße stecken in dicken Gummistiefeln, die in eine Wathose übergehen. Und sie stehen auf dem Grund des Limfjords im dänischen Nordjütland. Das Wasser reicht mir knapp übers Knie, in einer Hand halte ich eine Art große, orangefarbene Unterwasserlupe (erinnert arg an eine Boje!







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