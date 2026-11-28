Nordjütland ist für Menschen aus Mitteldeutschland vielleicht nicht das Urlaubsziel Nummer eins. Doch der Landzipfel hoch im Norden Dänemarks ist durchaus einen Besuch wert. Denn er hat Überraschendes zu bieten – von Kulinarik bis Weltnaturerbe.
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Wow – ich bin im Schlaraffenland. Meine Füße stecken in dicken Gummistiefeln, die in eine Wathose übergehen. Und sie stehen auf dem Grund des Limfjords im dänischen Nordjütland. Das Wasser reicht mir knapp übers Knie, in einer Hand halte ich eine Art große, orangefarbene Unterwasserlupe (erinnert arg an eine Boje!