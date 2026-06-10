Eine Muskelverletzung im Oberschenkel führt zum WM-Aus des RB Leipzig-Profis. Dennoch möchte Christoph Baumgartner nahe bei der österreichischen Nationalmannschaft sein. Und darf das nun.

Santa Barbara (dpa) – Christoph Baumgartner vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig reist trotz seiner Operation nach einer schweren Muskelverletzung zur Fußball-Weltmeisterschaft in die USA. Der 26-Jährige wird seine Reha im Camp der österreichischen Nationalmannschaft in Santa Barbara (USA) fortsetzen, teilte RB mit. Der Verband und sein Club entsprechen damit dem Wunsch des 26-Jährigen, die Reha im Umfeld der österreichischen Nationalmannschaft zu absolvieren und seine Teamkollegen vor Ort während der Weltmeisterschaft zu unterstützen.

Baumgartner reist heute in die USA und wird vor Ort unter optimalen Bedingungen und in medizinischer Begleitung durch den ÖFB sowie in enger Abstimmung mit RB Leipzig an seinem Comeback arbeiten.

Baumgartner war vor der Verletzung in Top-Form

Der offensive Mittelfeldspieler hatte sich beim Aufwärmen vor dem Länderspiel gegen Tunesien (1:0) eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und war im finnischen Turku operiert worden. Baumgartners Ausfall trifft die österreichische Nationalmannschaft und RB, vor allem weil er in der Saison in Top-Form war.

Österreich trifft bei der WM auf Titelverteidiger Argentinien, Algerien und Jordanien. Trainiert wird die Auswahl vom Deutschen Ralf Rangnick.