Für Hertha BSC war Fabian Reese eine Identifikationsfigur. Der Wechsel nach Wolfsburg hat ihm unangenehme Momente beschert. Nun spricht er über seine Emotionen.

Berlin (dpa) – Die Kritik an seinem Wechsel von Hertha BSC zum VfL Wolfsburg hat Fabian Reese auch persönlich getroffen. Das räumte der im Sommer aus Berlin zum Bundesliga-Absteiger abgewanderte Stürmer in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung» ein. «Alles andere wäre gelogen», sagte Reese. «Manchmal ist es so, dass positive Gefühle ins Negative umschwenken, in Richtung Enttäuschung, Missgunst, mitunter leider auch Hass.»

Der 28-Jährige warb um Verständnis für seinen Schritt. Hertha BSC, das zum Zweitliga-Auftakt heute Abend (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) beim VfL Bochum antritt, wolle sich wirtschaftlich konsolidieren. Dazu gehöre in diesem Sommer der Verkauf von Leistungsträgern.

Berlin bislang schönstes Kapitel für Reese

«Mir wurde gesagt: Pass auf, Fabian, wir müssen Geld generieren, und für dich wäre ein Wechsel die beste Möglichkeit, um in deiner Karriere den nächsten Step zu machen», sagte Reese. Durch den Abgang weiterer Leistungsträger habe sich auch seine sportliche Perspektive verändert.

Sein Wechsel nach Wolfsburg löste indes großen Unmut unter Hertha-Anhängern aus, weil er im vorigen Jahr seinen Vertrag beim Hauptstadt-Club bis 2030 verlängert hatte.

«Das war ein klares Bekenntnis zum Verein und zur Stadt, deshalb kann ich verstehen, dass es kontrovers aufgenommen wird, wenn man von außen auf diese Entwicklung blickt und keine Interna kennt. Dass es so wirken kann, als würde mich mein Geschwätz von gestern nicht mehr interessieren. Aber so ist das nicht», betonte Reese und unterstrich: «Berlin war das bislang schönste Kapitel meines Lebens.»

Perspektive Bundesliga in Wolfsburg

Konstant sei bei ihm, dass er Bundesliga spielen wolle. Beim VfL sehe er hierfür die langfristig besten Voraussetzungen, betonte Reese. Die als Aufstiegsfavorit geltenden Niedersachsen starten an diesem Samstag (20.30 Uhr/RTL und Sky) mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern in die neue Saison.