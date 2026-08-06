Der Aufenthalt im RB-Trainingslager dauert für Yan Diomande nicht lange an. Auf einen anderen Stürmer wartet Leipzig - und begrüßt einen speziellen Gast in Saalfelden.

Saalfelden (dpa) – Der Wechsel von Yan Diomande von RB Leipzig zu Real Madrid rückt immer näher. Der 19 Jahre alte Außenstürmer von der Elfenbeinküste hat sich für den Medizincheck auf den Weg nach Madrid gemacht, wie ein Sprecher des Vereins bestätigte. Am Vormittag hatte Diomande noch Autogrammwünsche vor dem Training erfüllt.

Als Ablösesumme werden mindestens 125 Millionen Euro gehandelt. Diomande stieß erst im vergangenen Sommer vom spanischen Fußball-Zweitligisten CD Leganés für die stolze Ablösesumme von 20 Millionen Euro nach Sachsen.

Fällt der Medizincheck positiv aus, dürfte Real Diomande unter Vertrag nehmen. Eine schnelle Wiederkehr nach Deutschland wäre dann am 16. August möglich, wenn die Königlichen bei Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 zum Testspiel antreten (17.00 Uhr).

Warten auf Asllani

Während der eine Stürmer das Trainingslager verlassen hat, wird mit Fisnik Asllani ein neuer Angreifer in Österreich erwartet. Der Kosovare von der TSG 1899 Hoffenheim soll in Salzburg den Medizincheck durchlaufen und spätestens Freitag zur Mannschaft von RB-Trainer Martin Demichelis dazustoßen. Für den 23 Jahre alten Angreifer soll Leipzig laut Medienberichten 30 Millionen Euro investieren.

Der große Pechvogel im Kader von RB bleibt Assan Ouedraogo. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler, der in der abgelaufenen Saison bereits monatelang verletzt ausgefallen war, hat sich im Training an der Schulter verletzt. Leipzig wartet weitere Untersuchungen ab, ehe eine gewisse Ausfallzeit bekanntgegeben wird.

Ex-Tennis-Profi Thiem als spezieller Gast

Am Vormittag des vorletzten Tages des Trainingslagers schaute mit dem ehemaligen Tennisspieler Dominic Thiem ein prominenter Gast dem Vormittagstraining zu. Der 32 Jahre alte Ex-Profi hatte 2024 seine Karriere beendet. Aufgrund von insgesamt 17 ATP-Titeln sowie dem Gewinn der US Open 2020 besitzt der frühere Weltranglisten-Dritte in seiner österreichischen Heimat Legendenstatus.