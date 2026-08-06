Nach nur einer Saison verlässt Yan Diomande RB Leipzig schon wieder. Der junge Offensivspieler schließt sich Real Madrid an. Diomande wechselt für eine Leipziger Rekordsumme zu den Königlichen.

Leipzig (dpa) - Der Rekordtransfer von Yan Diomande ist perfekt. Der 19 Jahre alte Nationalspieler der Elfenbeinküste verlässt den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig und erhält beim spanischen Spitzenclub Real Madrid einen Vertrag bis Sommer 2033. Dem Vernehmen nach beträgt die Ablöse mindestens 125 Millionen Euro. Damit übertreffen die Sachsen mit einem Transfer erstmals die Marke von 100 Millionen Euro. Diomande ist einer der teuersten Abgänge der Fußball-Bundesliga.

«Yan hat vom ersten Tag an mit großer Unbekümmertheit, Lernbereitschaft und viel Mut überzeugt. Er hat sich bei uns innerhalb kürzester Zeit auf höchstem Niveau mit seinem Tempo, seiner Dribbelstärke und seiner Torgefahr etabliert», sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. Diomande war im Sommer 2025 für rund 20 Millionen Euro vom spanischen Club CD Leganés nach Leipzig gewechselt.

Der Offensivspieler, der eine starke erste Bundesliga-Saison für RB und eine gute WM gespielt hatte, absolvierte in der Vorbereitung zunächst noch die obligatorischen Leistungstests in Leipzig. Er hielt sich bei den intensiven Einheiten unter Neu-Trainer Martín Demichelis jedoch auffallend zurück. Am Donnerstagvormittag war Diomande noch im Trainingslager von RB im österreichischen Saalfelden, ehe er für den Medizincheck per Privatjet nach Madrid geflogen wurde.

Teuerster Transfer eines afrikanischen Spielers

Im Ranking der teuersten Bundesliga-Transfers stieß er nun in die Spitzengruppe vor. Bislang gilt Ousmane Dembélé bei seinem Wechsel von Dortmund zum FC Barcelona als Rekordtransfer. Inklusive Prämien und Boni soll er bis zu 148 Millionen Euro gekostet haben.

Bei RB Leipzig galt Josko Gvardiol mit seinem Wechsel 2023 zu Manchester City (90 Millionen Ablöse) bisher als Königstransfer. Auf der Einkaufsseite war Xavi Simons, den RB von Paris Saint-Germain im Januar 2025 für 50 Millionen Euro verpflichtete, der teuerste Spieler. In jedem Fall ist Diomande der erste afrikanische Spieler, der für einen dreistelligen Millionenbetrag den Verein wechselt.

Wochenlanger Verhandlungsmarathon

Vorausgegangen waren langwierige Verhandlungen zwischen RB und Real. Mehrmals wurde der Wechsel zu den Königlichen als fix vermeldet, dann die Transferverhandlungen als unterbrochen erklärt. RB hielt sich aus den Spekulationen heraus, bestätigte lediglich das hinterlegte Interesse von Real und diverse Gespräche.

Als sich Diomande, der vor und während der WM vor allem mit dem FC Liverpool und Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht worden war, beim Testspiel gegen den SC Verl wegen eines Infektes nicht auflief und zunächst auch nicht mit ins Trainingslager nach Saalfelden gereist war, wurde über einen Streik des Spielers spekuliert. Erst als er am Mittwoch doch im Camp des früheren DFB-Pokalsiegers auftauchte, wurden diese Gerüchte ad acta gelegt. Nun aber ist das Kapitel Diomande bei RB und in der Bundesliga zumindest zunächst beendet.

Kommende Woche schon wieder in Deutschland

Diomande wird schnell wieder nach Deutschland zurückkehren. Die Mannschaft von Real-Trainer José Mourinho läuft am 16. August (17.00 Uhr) zu einem Testspiel bei Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 zum 25. Jubiläum der Veltins-Arena auf.