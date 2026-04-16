Real Madrid führt in München lange mit 3:2. Eine Verlängerung bahnt sich an. Dann gibt es Gelb-Rot für Real-Profi Camavinga - und die Bayern schlagen in Überzahl zu. Die Gäste sind empört.

München (dpa) – Für Trainer Álvaro Arbeloa war der Schuldige am Champions-League-Aus von Real Madrid in München schnell gefunden. «Der Schiedsrichter hat das Spiel entschieden», klagte Arbeloa nach dem 3:4 (3:2) gegen den FC Bayern Slavko Vinčić an.

Der Slowene hatte Real-Profi Eduardo Camavinga in der 86. Minute beim Stand von 3:2 für Real die Gelb-Rote Karte nach einem Foul an Harry Kane gezeigt. Die Zeichen standen zu jendem Zeitpunkt nach dem 2:1 der Bayern im Viertelfinal-Hinspiel auf Verlängerung. Der schon verwarnte Camavinga nahm nach dem Foul den Ball mit. Vinčić reagierte mit der zweiten Gelben Karte.

Arbeloa: Unbegreiflich, es tut weh

In Überzahl schlugen die Bayern durch Luis Díaz und Michael Olise noch zweimal zu und zogen noch in der regulären Spielzeit ins Halbfinale der Champions League ein. «Das Spiel hat sich mit dem Platzverweis entschieden. Es war ein Fehler des Schiedsrichters. Unbegreiflich. Es tut einfach weh», sagte Arbeloa.

«Natürlich müssen wir auch dem FC Bayern gratulieren», sagte der 43-Jährige in der Pressekonferenz nach dem unglücklichen Aus der Königlichen. «Es ist aber eine schlechte Art und Weise, wie wir hier ausgeschieden sind. Ich bin stolz auf meine Mannschaft.»

Arbeloa hatte im Januar Xabi Alonso als Trainer abgelöst. Würde er trotz einer wohl titellosen Saison gerne Real-Trainer bleiben? Damit beschäftige er sich in diesem Moment nicht, antwortete er und ergänzte: «Es ist die Entscheidung des Vereins. Ich bin ein Mann des Vereins.»