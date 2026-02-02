Der nächste Neue für die Offensive. Nach Suleman Sani kauft RB Leipzig auch den Niederländer Ayodele Thomas. Der ist allerdings noch ohne Profi-Erfahrung.

Leipzig (dpa) – Der Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat das nächste Offensiv-Talent verpflichtet. Der Club gab den Transfer von Ayodele Thomas bekannt. Der 18 Jahre alte Linksaußen kommt von der PSV Eindhoven und kostet dem Vernehmen nach eine Ablösesumme von 400.000 Euro. Thomas unterschrieb einen Vertrag bis Ende Juni 2031.

«Dele ist ein großes Talent, welches perfekt zu unserer Spielphilosophie passt: Er ist ein schneller, trickreicher und wendiger Flügelstürmer, der immer wieder das direkte Duell sucht. Er zeigt zudem einen guten Zug zum Tor, sucht gern den Abschluss oder bereitet entscheidend vor», sagte Sportchef Marcel Schäfer.

Keine Profi-Erfahrung

Der Teenager ist der zweite talentierte Neuzugang für den Angriff in diesem Winter. Zuvor hatte Leipzig bereits Suleman Sani von AS Trencin gekauft. Der 19 Jahre alte Nigerianer verletzte sich jedoch in der vergangenen Woche im Training am Sprunggelenk und fällt bis zu sechs Wochen aus.

Für die Sachsen ist die Verpflichtung von Thomas ohnehin als Investition in die Zukunft zu sehen, Profi-Erfahrung hat er noch nicht gesammelt. Thomas war in dieser Saison in der zweiten Mannschaft des niederländischen Tabellenführers aufgefallen. Neben Leipzig soll er auch vom VfB Stuttgart sowie von Eintracht Frankfurt beobachtet worden sein.