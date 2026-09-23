Sondereinheit
Razzien gegen Schusswaffengewalt in Berlin - Festnahmen
Razzia in Berlin
Seit dem frühen Morgen werden in ganz Berlin Razzien wegen des Verdachts auf illegalen Schusswaffenhandel durchgeführt. (Symbolbild)
Sven Kaueler. DPA

Seit Monaten ermitteln Sondereinheiten der Polizei und Staatsanwaltschaft wegen Schusswaffengewalt in Berlin. Nun gibt es weitere Zugriffe. In der ganzen Stadt laufen seit dem Morgen Razzien.

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Berlin (dpa) - Die Berliner Polizei durchsucht seit dem frühen Morgen in der ganzen Stadt Wohnungen wegen des Verdachts auf illegalen Schusswaffenhandel. Es habe bereits mehrere Festnahmen gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Zudem seien zwei Schusswaffen mit scharfer Munition sichergestellt worden. 

Die Razzien stehen den Angaben zufolge im Zusammenhang mit Ermittlungen der Sondereinheiten «Ferrum» bei der Polizei und «Telum» bei der Staatsanwaltschaft. Diese richten sich gezielt gegen Schusswaffengebrauch im Bereich der Organisierten Kriminalität. 

Insgesamt seien 300 Kräfte im Einsatz, sagte der Polizeisprecher weiter, darunter auch Spezialeinsatzkräfte. Die Aktionen richteten sich gegen mehrere Beschuldigte. Durchsucht würden vor allem deren Wohnungen.

© dpa-infocom, dpa:260923-930-730057/3

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