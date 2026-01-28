Frankfurt/Main
Razzia bei der Deutschen Bank: Verdacht der Geldwäsche
Deutsche Bank in Frankfurt am Main
Deutsche Bank in Frankfurt am Main
Arne Dedert. DPA

Frankfurt/Main (dpa) – Razzia bei der Deutschen Bank: Wegen des Verdachts der Geldwäsche durchsucht die Justiz Gebäude des größten deutschen Geldhauses in Frankfurt und Berlin. Beschuldigt werden unbekannte Verantwortliche und Mitarbeiter, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte. Zuvor hatte der «Spiegel» darüber berichtet.

