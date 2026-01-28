Frankfurt/Main Razzia bei der Deutschen Bank: Verdacht der Geldwäsche dpa 28.01.2026, 13:24 Uhr

Deutsche Bank in Frankfurt am Main Arne Dedert. DPA

Frankfurt/Main (dpa) – Razzia bei der Deutschen Bank: Wegen des Verdachts der Geldwäsche durchsucht die Justiz Gebäude des größten deutschen Geldhauses in Frankfurt und Berlin. Beschuldigt werden unbekannte Verantwortliche und Mitarbeiter, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte. Zuvor hatte der «Spiegel» darüber berichtet. © dpa-infocom, dpa:260128-930-608298/1







