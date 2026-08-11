Ein Grünen-Kandidat für die Kommunalwahlen in Niedersachsen soll vor Jahren «Ausländer raus» gesungen haben. So reagiert die Partei auf das Video.

Vechta (dpa) – Vor den Kommunalwahlen in Niedersachsen entzieht der Grünen-Kreisverband Vechta einem seiner Kandidaten wegen einer rassistischen Äußerung die Unterstützung. «Für rassistische Parolen und menschenfeindliche Äußerungen gibt es bei uns keinen Platz – unabhängig davon, von wem sie geäußert werden», teilte der Kreisverband mit.

Mehrere Medien hatten über ein drei Jahre altes Video berichtet, in dem der Kandidat zum Song «L'amour toujours» mit der Parole «Ausländer raus» zu hören sei. Den Grünen zufolge erklärte der Mann intern, dass die Aufnahmen aus einer unüberlegten Stichelei zwischen Jugendlichen aus Nachbargemeinden entstanden seien. Er habe seine Wortwahl bedauert und sich dafür entschuldigt.

Kandidat bleibt Mitglied der Grünen

Bei den Wahlen im September wird der Kandidat nach Parteiangaben weiterhin auf dem Stimmzettel stehen, da die Wahlvorschläge verbindlich eingereicht worden seien. Er erhalte aber keine aktive Unterstützung vom Kreisverband und den Grünen. «Ob ihm aufgrund des Wahlergebnisses ein Mandat zufällt, entscheiden ausschließlich die Wählerinnen und Wähler», hieß es.

Die Mitgliedschaft in der Partei bleibt dem Kreisverband zufolge bestehen. Der Kandidat habe aber entschieden, sie bis auf weiteres ruhen zu lassen, um Schaden von der Partei abzuwenden. «Eine klare politische Abgrenzung von seinen Aussagen bedeutet für uns nicht, ein junges Mitglied menschlich fallenzulassen», teilte der Kreisverband mit.