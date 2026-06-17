Nach seinem Auftakterfolg gewinnt der deutsche Tennisspieler auch seine zweite Partie in Halle. Für zwei deutsche Doppel ist in Westfalen hingegen früh Schluss.

Halle/Westfalen (dpa) – Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim Rasenturnier im westfälischen Halle das Viertelfinale erreicht. Gegen den Polen Hubert Hurkacz gewann der Kempener in einer umkämpften Partie in drei Sätzen mit 3:6, 6:3, 7:5.

Altmaier sicherte sich ein spätes Break im dritten Satz und verwandelte seinen ersten Matchball nach 2:03 Stunden Spielzeit. Im Viertelfinale trifft der 27-Jährige auf den Gewinner der Partie zwischen dem Franzosen Térence Atmane und dem Russen Daniil Medvedev.

Zwei deutsche Doppel bereits raus

Im Doppelwettbewerb sind zwei deutsche Duos bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Die Titelverteidiger Kevin Krawietz und Tim Pütz haben zum Auftakt in die Rasensaison überraschend ihr erstes Spiel verloren. Gegen die Qualifikanten John Peers und Robert Galloway zogen die Deutschen in zwei Tiebreaks den Kürzeren und unterlagen mit 6:7 (3:7), 6:7 (8:10).

Auch die Titelgewinner vom Stuttgarter Weissenhof sind schon raus: Yannick Hanfmann und Jan-Lennard Struff konnten ihre gute Form nicht bestätigen. Die überraschenden Turniersieger in Stuttgart verloren ihr Auftaktmatch gegen das hoch gesetzte US-Doppel James Tracy und Robert Cash mit 3:6, 5:7.