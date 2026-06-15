In knapp eineinhalb Stunden besiegt Daniel Altmaier den Georgier Nikolos Bassilaschwili klar. French-Open-Sieger Alexander Zverev startet am zweiten Turniertag in die Terra Wortmann Open.

Halle/Westfalen (dpa) – Der deutsche Tennis-Profi Daniel Altmaier ist bei den Terra Wortmann Open im westfälischen Halle ins Achtelfinale eingezogen. Der 27-Jährige besiegte den Georgier Nikolos Bassilaschwili am ersten Tag des Hauptfeldes in zwei Sätzen mit 7:5, 6:4. Altmaier sicherte sich mit einem Break im letzten Spiel nach knapp eineinhalb Stunden den Sieg.

Für Altmaier ist es bereits das zweite Turnier der diesjährigen Rasensaison: In der vergangenen Woche schied der 27-Jährige bei den Boss Open in Stuttgart in der ersten Runde aus. Der Kempener unterlag dem US-Amerikaner Frances Tiafoe auf dem Weissenhof in drei Sätzen.

Zverev trifft auf Tschechen Kopriva

Der frisch gebackene French-Open-Sieger Alexander Zverev startet am Dienstag ins Turnier in Halle. Der Hamburger trifft in der ersten Runde auf den Tschechen Vit Kopriva. Das Rasenturnier in Halle konnte der 29-Jährige in seiner Karriere bisher nicht gewinnen. «Ich möchte hoffentlich auch diesen Titel irgendwann mal gewinnen», sagte Zverev vor dem Start des Turniers.

Auch im Doppel geht Zverev an den Start: Er schlägt gemeinsam mit seinem langjährigen Freund Marcelo Melo aus Brasilien auf. Das Rasenturnier in Halle gilt als Vorbereitungsturnier auf Wimbledon. Der Rasen-Grand-Slam findet in diesem Jahr vom 29. Juni bis zum 12. Juli statt.