Während eines Radausfluges in Oberbayern stürzt eine 68 Jahre alte Urlauberin aus Rheinland-Pfalz schwer. Sie war ohne Helm unterwegs.

Vogtareuth (dpa) – Eine 68 Jahre alte Radfahrerin ist in Oberbayern gestürzt und hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Urlauberin aus Rheinland-Pfalz sei bei Vogtareuth (Landkreis Rosenheim) hinter ihrem Lebensgefährten hergefahren, als sie aus ungeklärter Ursache stürzte, wie die Polizei mitteilte. Die Frau aus Bad Dürkheim sei auf den Asphalt geprallt und habe sich an Kopf und Oberkörper verletzt. Sie habe keinen Helm getragen.

Die 68-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um ihren Partner. Fremdverschulden liege ersten Erkenntnissen nach nicht vor, hieß es von der Polizei.