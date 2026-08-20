Wegen Abweichungen bei den Lizenzunterlagen werden Nordhorn-Lingen nach Saisonende sechs Punkte abgezogen. Die HBL fordert zusätzliche Nachweise vom Club.

Nordhorn (dpa) – Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen werden am Ende der Saison sechs Punkte abgezogen. Die Handball-Bundesliga (HBL) begründete die Sanktion damit, dass «nicht unerhebliche Abweichungen» gegenüber den vom Club gemachten Angaben für die Lizenzerteilung gemacht worden seien. Der Punktabzug wird nach dem Saisonende vollzogen.

Die Lizenzierungskommission der HBL hat die HSG zur Erfüllung weitergehender Auflagen verpflichtet. Dazu gehören der Nachweis der Abdeckung der ermittelten Liquiditätsunterdeckung, die monatliche Vorlage der Liquiditäts- und Ertragsplanungen sowie eine Begrenzung der Personalausgaben.

Die HSG startet am Sonntag mit dem Erstrundenspiel im DHB-Pokal beim Drittligisten Longericher SC aus Köln in die neue Saison. Das erste Ligaspiel bestreiten die Grafschafter dann am 30. August beim Traditionsclub TuSEM Essen.