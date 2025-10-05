Im Aufstiegsrennen der 2. Liga setzt es für Hannover einen kleinen Dämpfer. Trotz guter Chancen und zweimaliger Führung reicht es in Fürth nur zu einem Punkt.

Fürth (dpa/lby) – Hannover 96 ist in der 2. Fußball-Bundesliga nicht über ein Remis bei der SpVgg Greuther Fürth hinausgekommen und deshalb vorerst aus der Aufstiegszone gerutscht. Trotz zweimaliger Führung reichte es für die Niedersachsen nur zu einem 2:2 (1:1) – sie gehen damit als Fünftplatzierte in die Länderspielpause. Fürth verhinderte indes die zweite Niederlage nacheinander, verpasste aber den Heimsieg und den Sprung in die obere Tabellenhälfte.

Vor 11.990 Zuschauern erzielten Benjamin Källman (6. Minute) und Hayate Matsuda (61.) die Tore für die Gäste. Noel Futkeu (24.) und Profi-Debütant David Abrangao (82.) aber retteten den Fürthern mit ihren Treffen den Punkt.

Matsuda macht Patzer wett

Fürth und Hannover zeigten eine ausgeglichene und unterhaltsame Partie. Die Hausherren trotzten dabei auch den Personalsorgen – einige Stammspieler fielen verletzt und angeschlagen aus. Den frühen Rückstand durch Källman egalisierte Futkeu, weil Matsuda einen schlimmen Fehlpass spielte.

Der Japaner machte den Patzer nach dem Seitenwechsel mit einer sehenswerten Direktabnahme zum 2:1 wieder wett. Just bei seinem ersten Einsatz in der ersten Mannschaft aber köpfte der 21 Jahre alte Abrangao unter dem Jubel der Fans das 2:2. Weil vor allem Hannover einige gute Chancen liegen ließ, blieb es am Ende bei der Punkteteilung.