Kaiserslautern (dpa) – Die neuen Akkuzüge in der West- und Südpfalz sollen vom kommenden Montag (21.9.) an erstmals Fahrgäste transportieren. Zunächst sollen sie auf den Strecken zwischen Landau und Neustadt an der Weinstraße sowie zwischen Pirmasens und Saarbrücken im Probebetrieb fahren, wie der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd mitteilte. Die neuen, leiseren Züge des Herstellers Stadler sollen schrittweise die bisher eingesetzten Dieseltriebwagen ersetzen.

Ursprünglich war der Probebetrieb schon für das vergangene Frühjahr geplant gewesen. Voraussichtlich vom 1. Oktober sollen die Akkuzüge dann auf der gesamten Strecke zwischen Neustadt an der Weinstraße, Landau und Karlsruhe unterwegs sein. Die Züge sollen mehr Komfort für die Fahrgäste bieten – unter anderem mehr Platz, WLAN oder auch Echtzeitinformationen im Zug. Auch auf den Strecken Pirmasens – Kaiserslautern, Kaiserslautern – Lauterecken und Kaiserslautern – Kusel sollen bis Mitte 2027 die neuen Züge fahren.

Triebwagen laden auf elektrifizierten Abschnitten Akku auf

Insgesamt sollen einmal 44 Akku-Oberleitungs-Hybridfahrzeuge im Pfalznetz unterwegs sein. Die neuen zweiteiligen Triebwagen sind nach früheren Angaben rund 55 Meter lang, erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 140 Kilometern pro Stunde und bieten 172 Sitzplätze – mehr als die bisherigen Züge. Die neuen Triebwagen werden auf elektrifizierten Abschnitten der Strecken mit Strom fahren und ihre Akkus laden, auf nicht elektrifizierten Abschnitten nutzen sie dann Strom aus den Batterien.