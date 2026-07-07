Im heimischen Stammgeschäft verbucht die Deutsche Post zwar weitere Rückgänge, doch in anderen Konzernbereichen läuft es wie geschnitten Brot. Daher verkündet der Konzern nun eine gute Nachricht.

Bonn (dpa) – Dank guter Geschäfte mit Express-Zustellungen und anderer positiver Einflüsse hebt die Deutsche Post ihre Prognose an. Dieses Jahr rechne man mit einem Konzernergebnis (Ebit) von mehr als 6,5 Milliarden Euro und damit 0,3 Milliarden Euro mehr als zuvor prognostiziert, teilte der Bonner Logistiker mit, der sich im September in DHL umbenennen möchte.

Im überraschend starken zweiten Quartal stieg der Umsatz den Angaben zufolge im Vorjahresvergleich um mehr als zehn Prozent an und das Konzernergebnis kletterte um 29 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro. Im Stammgeschäft, also der Beförderung von Briefen und Paketen in Deutschland, entwickelte sich das Ergebnis hingegen rückläufig.

Der Bonner Logistiker macht schon seit langem vor allem im Ausland gute Geschäfte. Das heimische Stammgeschäft ist eher eine Wachstumsbremse geworden. Die Firma bietet neben den zeitkritischen Express-Zustellungen auch Frachtgeschäfte und andere Logistikdienste an.

Mitteilung von DHL