Portal: Kölns El Mala wertvollster Profi in FC-Historie

Said El Mala ist laut «Transfermarkt» der wertvollste Spieler in Kölns Vereinsgeschichte. Was der FC-Sportdirektor dazu sagt.

Köln (dpa) – Shootingstar Said El Mala ist für das Fußball-Portal «Transfermarkt» der wertvollste Spieler in der Historie des 1. FC Köln. In seinem neuesten Ranking bewertet «Transfermarkt» den 19 Jahre alten Offensivspieler mit einem Marktwert von 40 Millionen Euro. Damit zieht El Mala in diesem Ranking an Spielern wie Lukas Podolski, Anthony Modeste und Jonas Hector (jeweils 20 Millionen Euro) vorbei.

Die Marktwertkurve des Youngsters sei in den vergangenen zwölf Monaten steil nach oben gegangen und habe vor einem Jahr – damals noch im Trikot des Drittligisten Viktoria Köln – noch bei einer Million Euro gestanden, hieß es seitens des Portals.

Die geschätzten Summen entstehen laut «Transfermarkt» «unter Berücksichtigung verschiedener Preisfindungsmodelle sowie einem starken Einbezug der Transfermarkt-Community, die sich in detaillierten Diskussionen mit den Werten auseinandersetzt». Algorithmen würden nicht eingesetzt. Die Transfermarkt-Marktwerte seien «nicht pauschal mit den tatsächlich gezahlten Ablösesummen gleichzusetzen».

Sportdirektor: «Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen»

«Wir freuen uns sehr über die sportliche Entwicklung von Said. Trotz der Aufmerksamkeit bleibt er extrem fokussiert, arbeitet in jedem Training mit hoher Intensität und ist sehr lernwillig», sagte Kölns Sportdirektor Thomas Kessler «Transfermarkt». «Gleichzeitig ist seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen – umso mehr freuen wir uns, ihn bei uns weiter begleiten zu dürfen.»

Trotz des Interesses anderer Vereine schloss El Mala einen Wechsel im Winter zuletzt aus. In der Domstadt hat der Angreifer noch einen langfristigen Vertrag bis Juni 2030. In dieser Bundesliga-Saison erzielte El Mala bereits sechs Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Außerdem wurde er nach seinen Einsätzen für die U21 auch erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert.