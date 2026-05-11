Bei einem spektakulären Einbruch ist der Schmuck von Verona Pooth gestohlen worden. Der Fall ist bisher nicht aufgeklärt. Hoffnungen auf einen deutlich höheren Schadenersatz erfüllen sich nicht.

Düsseldorf (dpa) - Bei dem Streit vor Gericht geht es um ihr «Lebenswerk» und einen sechsstelligen Betrag: Fast viereinhalb Jahre nach dem spektakulären Diebstahl ihres Schmucks hat Moderatorin Verona Pooth («Da werden Sie geholfen») im Kampf um einen höheren Schadenersatz eine Niederlage erlitten.

Das Landgericht Düsseldorf hat die Klage der Eheleute Verona und Franjo Pooth (Az: 9a O 382/24) gegen einen Versicherungsmakler abgewiesen. Die Kläger können binnen eines Monats jedoch Berufung beim Oberlandesgericht Düsseldorf einlegen. Die Pooths waren bei der Verkündung nicht anwesend.

Verona und Franjo Pooth hatten der Maklerfirma Pflichtverletzungen vorgeworfen. Erst nach dem Diebstahl des Schmucks aus ihrer Villa in Meerbusch bei Düsseldorf habe sich herausgestellt, dass sie unterversichert gewesen seien, hatte Verona Pooth in der Verhandlung im März erklärt.

Laut Gericht wurde die Versicherungssumme 2020 auf gut 1 Million Euro aufgestockt, wovon 650.000 Euro auf Basis einer Liste auf Wertsachen entfielen. Nach dem Einbruch an Heiligabend 2021 habe die Versicherung zunächst 650.000 Euro für Wertgegenstände und 5.000 Euro für Bargeld angekündigt und schließlich insgesamt aber 975.000 Euro gezahlt.

Schmuck soll über 1 Million Euro wert sein

Nach Ansicht der Eheleute Pooth sei die von der Maklerfirma geführte Liste der Schmuckgegenstände nicht vollständig gewesen, führte das Gericht weiter aus. Deren Gesamtwert solle sich vielmehr auf mehr als 1,3 Millionen Euro belaufen.

Begründung des Gerichts

Die Pooths werfen nach Gerichtsangaben der Maklerfirma vor, dass die Werte unzutreffend erfasst worden seien. Mit der Klage der Eheleute seien 675.527 Euro gefordert worden. Die Klageabweisung begründete das Landgericht unter anderem damit, dass der Liste der Schmuckstücke nicht früher widersprochen worden sei. Die Maklerfirma hatte die Vorwürfe zuvor zurückgewiesen.

Vergleichsvorschlag vom Tisch

Das Landgericht hatte beim Verhandlungstermin im März eine gütliche Einigung angeregt. Der Vergleichsvorschlag sah laut Gericht ein Drittel des geforderten Schadenersatzes vor. Diesem Vorschlag stimmten die Beklagten nicht zu. Nur die Eheleute Pooth wollten den Einigungsvorschlag laut Gericht annehmen.

Kampf um «Lebenswerk»

«Ich habe über fünfundzwanzig Jahre mein ganzes Geld in Schmuck investiert. Das war mein Lebenswerk», hatte Verona Pooth im März der «Bild»-Zeitung gesagt. Nach der Verhandlung im März sprach sie von einem sehr belastenden Thema, das sie immer noch mit sich rumtragen müsse. Nur ein Teil des Schadens sei aus ihrer Sicht reguliert worden, ein erheblicher Betrag offen.

Spektakulärer Einbruch

Der Einbruch in die Villa der TV-Moderatorin von Heiligabend 2021 ist bisher unaufgeklärt. Die Ermittlungsbehörden teilten im Juli 2022 mit, dass die Täter nicht identifiziert und die Ermittlungen eingestellt wurden. Von der Beute - darunter laut Pooth ihr Hochzeitsschmuck - fehlte jede Spur. Pooths hatten den Einbruch in die Villa im Düsseldorfer Vorort Meerbusch selbst publik gemacht.