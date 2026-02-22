Zwei verletzte Polizisten und mehrere Körperverletzungsdelikte: Das ist die Bilanz einer Auseinandersetzung nach dem Drittliga-Topspiel zwischen Osnabrück und Essen. Ort war der Bahnhof in Osnabrück.

Osnabrück/Essen (dpa) – Nach dem Drittliga-Spitzenspiel zwischen dem VfL Osnabrück und Rot-Weiss Essen (3:0) ist es auf dem Osnabrücker Hauptbahnhof zu Ausschreitungen zwischen Fußball-Fans und der Polizei gekommen. Die Bundespolizei schrieb in einer Mitteilung von zwei verletzten Polizeibeamten sowie «schweren Landfriedensbrüchen, Körperverletzungsdelikten sowie tätlichen Angriffen auf Vollstreckungsbeamte».

Zu den Vorfällen kam es bei der Abreise von Essener Fans aus Osnabrück. Einsatzkräfte der Bundespolizei begleiteten den Zug nach Essen daraufhin.

Nach der Ankunft am Essener Hauptbahnhof hätte die Bereitschaftspolizei die Personalien von mehr als 180 Fußball-Fans aufgenommen. Personen seien durchsucht und Lichtbilder angefertigt worden, teilte die Bundespolizei mit. Ein RWE-Fan sei sogar festgenommen und nach Zahlung einer Geldstrafe später wieder freigelassen worden. Bereits 2024 war es bei dem Duell der beiden Clubs sogar schon im Stadion zu Ausschreitungen gekommen.