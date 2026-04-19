Polizei im Einsatz
Polizeieinsatz in Moers – SEK dabei
Polizei - Symbolbild
Es soll um Streitigkeiten innerhalb einer religiösen Gemeinde gegangen sein. (Archivfoto)
Lino Mirgeler. DPA

Während einer Gebetsstunde soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen sein. Die Polizei ist in Moers im Einsatz.

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Moers (dpa) – Im nordrhein-westfälischen Moers gibt es aktuell einen Polizeieinsatz. Dabei sei auch ein Spezialeinsatzkommando im Einsatz, es gebe mehrere Sperrstellen, sagte ein Sprecher. Ort ist den Angaben zufolge das Haus einer religiösen Gemeinde. Zuvor hatte «Bild» über den Einsatz an einem Sikh-Tempel berichtet.

Nach dpa-Informationen aus Sicherheitskreisen ist es während der Gebetsstunde zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Dabei soll es um Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde gegangen sein. Dabei soll eine Person eine leichte Schnittverletzung, zwei weitere leichte Verletzungen an Kopf und Bein davongetragen haben. Da Zeugen auch von Schussgeräuschen berichtet hatten, seien die Spezialkräfte hinzugezogen worden.

© dpa-infocom, dpa:260419-930-966200/1

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