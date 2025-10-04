Großeinsatz nach einer Gewalttat: 39-Jähriger schwer verletzt, Polizei riegelt Teile der Stadt ab. Was bisher über die Hintergründe bekannt ist – und was nicht.

Mannheim (dpa/lsw) - Bei einer Gewalttat in einem Kiosk in der Mannheimer Innenstadt ist ein 39-Jähriger schwer verletzt worden. Der Angriff habe sich am Samstagabend kurz vor 19.00 Uhr im Quadrat G 7 ereignet, wie die Polizei mitteilte. Zur medizinischen Versorgung wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Die Polizei hatte unmittelbar nach der Tat Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. In deren Folge kam es im Stadtgebiet zu Verkehrsbeeinträchtigungen – auch an der Konrad-Adenauer-Brücke und der Kurt-Schumacher-Brücke, die Mannheim mit der Nachbarstadt Ludwigshafen verbinden. Die Maßnahmen wurden inzwischen wieder eingestellt.

Zu den Hintergründen der Tat und möglichen Tatbeteiligten machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen laufen, auch die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, betonte ein Polizeisprecher.