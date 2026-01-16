In Frankfurt läuft eine umfangreiche Suche nach einem Jungen. Die Polizei geht nun davon aus, dass sich das Kind bei seiner Mutter aufhält - die kein Sorgerecht hat.

Frankfurt/Main (dpa) - Der vermisste Achtjährige aus Frankfurt am Main befindet sich nach Einschätzung der Polizei bei seiner Mutter. Davon sei nach den derzeitigen Ermittlungsergebnissen auszugehen, teilte die Polizei mit. Noahs Mutter sei nicht sorgeberechtigt.

Wo sich Mutter und Kind befinden, sei unklar. Die Ermittlungen konzentrierten sich auf das Rhein-Main-Gebiet, erklärte die Polizei.

Polizei bittet erneut um Hinweise

Die Polizei veröffentlichte auch ein Foto des achtjährigen Noah, das «mit hoher Wahrscheinlichkeit nach dem Verschwinden aufgenommen» worden sei. Es zeigt den Jungen mit oranger Jacke und Baseball-Kappe. Die Polizei bittet um Hinweise von Personen, die Noah in Begleitung einer Frau gesehen haben.

Der Achtjährige war am Mittwochmorgen laut Polizei an seiner Schule im Bahnhofsviertel abgesetzt worden und ist seither verschwunden. Zuletzt intensivierte die Polizei ihre Ermittlungen im familiären Umfeld. Die Stadt Frankfurt teilte mit, dass sich der Junge seit Herbst 2025 in Obhut des Jugendamts befinde.