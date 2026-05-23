Mit überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholverdacht: Ein 41-Jähriger missachtet Anhaltesignale am Grenzübergang und gefährdet dabei die Polizei.

Wörth am Rhein (dpa) – Viel zu schnell am Grenzübergang: Ein Raser hat die Bundespolizei am Freitagabend in der Südpfalz auf den Plan gerufen. Der 41-Jährige hatte aus Frankreich kommend an der Bundesstraße 9 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit den Übergang Scheibenhardt passiert, wie die Polizei mitteilt.

Zudem habe der Mann Anhaltesignale missachtet und sei nur knapp an einem Bundespolizisten vorbeigefahren: Er habe sogar mit dem Außenspiegel seines Autos die Anhaltekelle der Polizisten touchiert. Verletzt wurde niemand.

Nach kurzer Verfolgung stoppten die Beamten den Autofahrer. Es gab Hinweise darauf, dass er Alkohol getrunken hatte. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Gegen den 41-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.