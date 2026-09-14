Videos auf Social Media zeigen nach Polizeiangaben, wie ein Junge von Kindern und Jugendlichen stundenlang gequält wird. Es ist der zweite Fall von Jugendgewalt in kurzer Zeit in Neubrandenburg.

Neubrandenburg (dpa) – Zehn Kinder und Jugendliche sollen in Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) einen 14 Jahre alten Jungen über Stunden gequält haben. Das zeigen nach Polizeiangaben Videos auf Social Media, durch welche die Beamten auf den Fall aufmerksam wurden. Die 9- bis 15-Jährigen hätten das Opfer mit Schlägen, Tritten und Gegenständen leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Teilweise wurden ihm den Angaben nach auch Verbrennungen zugefügt.

Die tatverdächtigen Jungen und Mädchen konnten aufgrund der Videos von der mutmaßlichen Tat am Mittwoch ermittelt werden, wie es von der Polizei hieß. Es wurden den Angaben nach Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und der Verletzung des persönlichen Lebensbereichs erstellt. Kinder unter 14 Jahren sind nicht strafmündig.

Bereits zweite Gewalteskalation von Jugendlichen in zwei Wochen

Bereits zwei Wochen zuvor war es in Neubrandenburg zu einem ähnlichen Fall gekommen: Ein Zeuge alarmierte die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie drei 12 bis 15 Jahre alte Kinder und Jugendliche auf einen Zwölfjährigen eintraten.

Eine Sprecherin der Polizei teilte mit, dass zwischen beiden Fällen kein Zusammenhang bestehe, jedoch seien beide Gruppen der Polizei bereits bekannt gewesen.