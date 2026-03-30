Nach Sichtungen am Wochenende fängt die Polizei in Hamburg einen Wolf ein – direkt an der Binnenalster. Eine Frau soll zuvor verletzt worden sein. Noch ist vieles unklar.

Hamburg (dpa) – In Hamburgs Innenstadt hat die Polizei nach eigenen Angaben einen Wolf eingefangen. Zuvor sei bei einer Wolfssichtung im Bezirk Altona eine Frau verletzt worden, bestätigte ein Sprecher der Polizeileitstelle am Abend. Am Anleger an der Binnenalster zogen Polizeibeamte später einen Wolf mit einer Schlinge aus dem Wasser. Demnach waren Hinweise von Anrufern eingegangen, die dort und an anderen Orten ein solches Tier gesehen hatten.

Ob es sich bei dem eingefangenen Tier um den Wolf handelt, der am Wochenende unter anderem im Stadtteil Blankenese gesehen wurde, ist nach Angaben der Polizei noch nicht gesichert. Man halte es aber für wahrscheinlich, da nicht von mehreren dieser Tiere im Stadtgebiet ausgegangen werde, teilte die Leitstelle mit. Zur bei der Sichtung in Altona verletzten Frau machte ein Sprecher zunächst keine weiteren Angaben. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Sichtungen entlang der Elbvororte

Laut früheren Angaben der Umweltbehörde hatten mehrere Menschen seit Samstag einen Wolf gesichtet. Zunächst sei dieser in Parks entlang des Falkensteiner Ufers in Blankenese beobachtet worden, später auch weiter östlich in Nienstedten und Othmarschen. Der Wolfsexperte Norman Stier von der Technischen Universität Dresden habe später anhand eines Videos und eines Fotos aus der Bevölkerung bestätigt, dass es sich zweifelsfrei um einen Wolf handele.