Sind an der Bahnstrecke nordöstlich von Stuttgart gezielt Kabel am Gleis zerschnitten worden? Die Polizei ist ziemlich überzeugt davon. Nun sucht sie Zeugen. Wer hat etwas Ungewöhnliches beobachtet?

Backnang (dpa) - An der Bahnstrecke zwischen Backnang und dem Stadtteil Maubach sollen Unbekannte mehrere Kabel durchtrennt und damit Datenausfälle und Einschränkungen im Zugverkehr verursacht haben. Sie verschafften sich nach Polizeiangaben Zugang zu einem Betonschacht unter einer Brücke und in der Nähe der Gleise und durchtrennten dort die Kabel.

Bauarbeiten schließt die Polizei als Ursache für den Schaden an der Strecke nordöstlich von Stuttgart eher aus. «Der erste Anschein hat nicht nach einem Bagger ausgesehen, dem das aus Versehen passiert ist», sagte ein Polizeisprecher in Aalen. «Sondern es schaut aus, als habe das jemand mutwillig durchschnitten.»

Staatsschutz ermittelt wegen Sabotageverdacht

Die Fachinspektion Staatsschutz der Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sabotage. An dem Schacht unter einer Brücke seien von ihr wahrscheinlich Werkzeugspuren gesichert und DNA-Spuren gesucht worden, sagte der Polizeisprecher.

Die Deutsche Bahn war demnach am Sonntag durch eine Fehlermeldung auf den Fall aufmerksam geworden. Durch Datenausfälle waren der Zugverkehr sowie die Internet- und Telefonversorgung in der 38.000-Einwohner-Stadt Backnang beeinträchtigt, wie die Polizei mitteilte. Wie viele Züge betroffen waren und wie lange die Störungen dauerten, war zunächst nicht bekannt.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die auf den Feld- und Wanderwegen in der Gegend verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Auch um Hinweise zu möglichen Arbeitern, die unter Umständen durch mitgeführtes Werkzeug aufgefallen seien, werde gebeten, hieß es.