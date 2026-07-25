Zwei Menschen sind tot, ein Mann ist schwer verletzt: Die Polizei sucht auf einem Grundstück in einer Kleinstadt nach Spuren eines möglichen Verbrechens. Was ist in der Nacht geschehen?

Ortrand (dpa) – Schock in einer Kleinstadt in Südbrandenburg: Die Polizei hat in Ortrand die Leichen eines Mannes und einer Frau gefunden – sie ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Ein 80-Jähriger kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Was sich auf einem Grundstück in dem Ort nah an der sächsischen Grenze abspielte, war zunächst unklar.

Am Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr wurde die Polizei nach Ortrand im Landkreis Oberspreewald-Lausitz gerufen. Wie ein Polizeisprecher sagte, fanden die Einsatzkräfte in einem «Nebengebäude eines Wohngrundstücks» einen 57 Jahre alten Mann und eine 45-jährige Frau – beide tot. Einen 80-Jährigen entdeckten sie schwer verletzt.

War eine Schusswaffe im Spiel?

Wie es dazu kam, sagte der Polizeisprecher nicht. Medien-Informationen, wonach es sich um einen Vorfall mit einer Schusswaffe handele, bestätigte er auf Nachfrage nicht.

Spuren werden gesichert

Die Spurensicherung der Polizei war in weißen Schutzanzügen vor dem Eingang eines Hauses zu sehen – nicht weit vom Straßenverkehr entfernt. Das Grundstück wurde abgesperrt. Rot-weißes Flatterband war auch rings um ein abgestelltes Auto gespannt.

Die Mordkommission sei eingeschaltet, sagte der Sprecher der Polizei. Einsatzkräfte vernahmen Zeugen. Zur Frage, in welcher Beziehung die drei Personen zueinander standen, machte er keine Angaben. «Das wird aktuell noch geprüft.» Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, hieß es noch.