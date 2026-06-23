Einsatz am Rathaus
Polizei beendet Bedrohung im Rathaus von Lengerich
Großeinsatz am Rathaus Lengerich
In Lengerich gibt es einen Polizeieinsatz.
David Ebener. DPA

Ein Mann hat sich im Rathaus von Lengerich bei Münster mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen. Mit starken Kräften konnte die Polizei die Situation klären.

Lengerich (dpa) - Die Polizei hat die Gefahrenlage im Rathaus von Lengerich bei Münster beendet. «Die Situation konnte besonnen gelöst werden. Spezialeinheiten der Polizei waren auch im Einsatz», sagte eine Polizeisprecherin vor Ort. «Es wurden keine Personen verletzt.»

Seit dem Mittag waren Polizei und Feuerwehr im Großeinsatz. «Ein Mann hat sich in einem Büro im Rathaus in Lengerich mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen», bestätigte die Polizeisprecherin. Nach dem Zugriff sei er in ein Krankenhaus gefahren worden. Zum möglichen Motiv gab es zunächst keine Angaben.

© dpa-infocom, dpa:260623-930-269012/4

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