Weltwirtschaftsgipfel Wohl kein Treffen zwischen Merz und Trump in Davos dpa 21.01.2026, 04:04 Uhr

i CDU Klausur Michael Kappeler. DPA

Davos (dpa) - Ein von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erhofftes Treffen mit US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos kommt voraussichtlich nicht zustande. Grund dafür sei die «verspätete Ankunft des US-Präsidenten», hieß es aus deutschen Regierungskreisen. © dpa-infocom, dpa:260121-930-573896/5







